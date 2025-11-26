ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد قالت مديرية الأمن العام إن "قوة أمنية خاصة داهمت، مساء الثلاثاء، موقعا في لواء الرمثا كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة".

وأشارت مديرية الأمن في بيان لها، إلى أنه "فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج".

وأكدت أنه "تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون اللذين كانا قد تحصنا بالموقع، واستخدما والدتهما بداخله كدرعا بشريا لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها".

وأضافت مديرية الأمن العام، أنه "تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد".