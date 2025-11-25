وقال المرصد السوري أن الفعل جاء تعبيرا عن "مطالبهم بالاستقلال كمنطقة إدارية لا تتبع للحكومة السورية".

وشهدت المحافظة خلال الأشهر الماضية وقفات عديدة طالب فيها المشاركون بحق تقرير المصير.

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، طالب عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة يوليو الفائت بالاستقلال التام عن سوريا.

ويؤكد الهجري دائما على أن تقرير المصير لأبناء السويداء "حقّ قطعي لا يمكن التراجع عنه".

وفي بيانته الأخيرة اختار الهجري اسم "جبل الباشان" كبديل عن الاسم المعروف للسويداء أو جبل العرب.

وشهدت محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية تدهورا حادا عقب الأحداث الدامية التي خلّفت عشرات الضحايا، وعمّقت حالة الاحتقان الأمني والاجتماعي في المنطقة.

وأدت الاشتباكات والتوترات المتصاعدة إلى تعطّل الحركة التجارية وإغلاق عدد من الطرق الحيوية، ما تسبب في نقص واضح بالإمدادات الغذائية والدوائية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل لافت.