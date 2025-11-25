وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس جمّد جميع التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 أكتوبر 2023.

رئيس الأركان اعتبر أن هذا التجميد والإجراءات الأحاديّة تضر بقدرة الجيش واستعداده، وأكد أن الجيش هو الذي أجرى تحقيقاته الأولى وينبغي أن تستكمل عبر لجنة خارجية مستقلة.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، إن رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق إيال زامير، استدعى الأحد، عددا من كبار القادة وأبلغهم بقراره فرض إجراءات قيادية عليهم، نظرا لمسؤوليتهم القيادية عن أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف: "يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني وعميق في كل ما حدث في ذلك اليوم المروع، وفي إطار هذا الالتزام، قرر رئيس هيئة الأركان العامة اتخاذ سلسلة من الخطوات لدفع القضية قدمًا، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل لفحص التحقيقات وجودتها".

وتابع: "لقد فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته الأساسية في السابع من أكتوبر، وهي حماية المدنيين في دولة إسرائيل. وهذا فشل ذريع ومنهجي، يتعلق بالقرارات والسلوك عشية الحدث وأثناءه".