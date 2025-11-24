وأعربت عن القلق من سلوك الطرفين المتحاربين اللذين يدفعان السودان نحو مزيد من الانهيار.

كما دعت دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء الحرب الأهلية.

وحثت على وجوب استعادة مسار موثوق نحو سودان ينعم بالسلام والوحدة.

ورحبت بانخراط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جهود منع السودان من الانزلاق أكثر نحو التطرف والتفكك والكوارث الإنسانية.

وطالبت دولة الإمارات بجهد إقليمي ودولي موحد لوقف الانتهاكات ضد المدنيين في السودان.