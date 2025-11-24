وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن قوة إسرائيلية تضم 5 آليات مدرعة توغلت باتجاه قرية الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا في الريف الشمالي، وسط انتشار عسكري محدود في محيط المنطقة.

وفي الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استقدمت آليات حفر ثقيلة وبدأت عملية تجريف واسعة للأراضي الزراعية في بلدة بريقة، ما أثار مخاوف الأهالي من توسّع هذه الأعمال وفرض تغييرات ميدانية جديدة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تسجل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، تبعها إفرِاج عن بعض الموقوفين لاحقا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي عدة مرات مناطق مأهولة، ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين، وسط مطالبات متكررة بوقف الاعتداءات واحترام سيادة الأراضي السورية.