وبحسب المرصد السوري، فقد اندلع شجار تخلّله إطلاق رصاص في قرية البدروسية بريف اللاذقية بين وحدات تابعة لقيادة الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة تركمانية كانت تتحصّن داخل أحد الفنادق في القرية.

وبحسب المعلومات، فقد تمركز فصيل عسكري تركماني داخل الفندق قبل أسابيع، بعد طرد صاحبه (ع.ش) بالقوة، ما دفع الأخير لتقديم شكوى لدى الأمن العام، الذي حضر مؤخراً وأثبت ملكيته للمكان.

وعملت وحدات الأمن السوري، بحسب المرصد، على تنفيذ قرار إخلاء الفندق بالقوة، ما تسبب بتوتّر تطوّر إلى شجار وإطلاق نار، قبل أن تتدخل قوات إضافية من التركمان لمساندة الفصيل، تزامن ذلك مع استنفار حواجز الأمن العام في المنطقة ومنع المدنيين من الوصول إلى قرية البدروسية.