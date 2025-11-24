وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، بأن فلسطينيا قتل جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير عربات مفخخة في تلك المنطقة.

كما قتل فلسطيني آخر وأصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات وإطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح.