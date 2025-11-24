وجاء في بيان لحزب الله: "يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اغتيال الطباطبائي الذي وصفه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأنه "القائد الأبرز" في الحزب.

جاء الإعلان بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت التقارير الأولية بأن الضربة أحدثت ثقبا كبيرا في الطابق الرابع أو الخامس من مبنى سكني مزدحم.



وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف طبطبائي في الضاحية الجنوبية، بعد نحو عام على وقف هش لإطلاق النار بين الطرفين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارة الاسرائيلية شملت إطلاق ثلاثة صواريخ على المبنى.

وبدوره قال المسؤول في حزب الله محمود قماطي "الاستهداف واضح، إنه يستهدف شخصية جهادية أساسية في المقاومة والنتائج غير معلومة".

وأتت الغارة بعد ساعات من تجديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوعد بأن إسرائيل ستواصل العمل على منع حزب الله من ترميم قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر باهظة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هجمات إسرائيل المتواصلة منذ وقف إطلاق النار.

وسبق لإسرائيل ان استهدفت خلال النزاع وبعد وقف إطلاق النار، عددا من قياديي الحزب بضربات في الضاحية الجنوبية