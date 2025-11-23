وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف طبطبائي في الضاحية الجنوبية، بعد نحو عام على وقف هش لإطلاق النار بين الطرفين.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان أن الغارة الاسرائيلية شملت إطلاق ثلاثة صواريخ على المبنى.

وبدوره قال المسؤول في حزب الله محمود قماطي "الاستهداف واضح، إنه يستهدف شخصية جهادية أساسية في المقاومة والنتائج غير معلومة".

مضيفا "لا خيار إلا بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة والعدوان يخرق خطا أحمر جديدا"، في إشارة إلى مواصلة إسرائيل ضرباتها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ قرابة عام.

وأتت الغارة بعد ساعات من تجديد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التوعد بأن إسرائيل ستواصل العمل على منع حزب الله من ترميم قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر باهظة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هجمات إسرائيل المتواصلة منذ وقف إطلاق النار.

وسبق لإسرائيل ان استهدفت خلال النزاع وبعد وقف إطلاق النار، عددا من قياديي الحزب بضربات في الضاحية الجنوبية.