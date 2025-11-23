وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين بجروح".

وتشير الضربة التي استهدفت القيادي البارز في حزب الله علي الطبطبائي داخل منطقة تعد الأكثر تحصينا أمنيا للحزب، إلى انتقال المواجهة بين الجانبين إلى مرحلة مختلفة، تتجاوز الرسائل التقليدية وتلامس البنية القيادية للحزب مرة أخرى بشكل مباشر.

فالعملية، التي وصفها محللون بأنها محاولة اغتيال دقيق، نفذت في عمق الضاحية الجنوبية، ما يعكس، وفق تقديرات ميدانية، وجود اختراق استخباراتي مكن من تحديد موقع الهدف داخل ما يعتبره الحزب أحد أكثر مناطقه أمنا.

وقال الكاتب والباحث السياسي إبراهيم ريحان لـ"سكاي نيوز عربية" إن العملية "ليست قصفا عابرا ولا استهدافا لموقع عسكري"، بل هي ضربة نوعية "تعكس تحولا في قواعد الاشتباك"، خصوصاً بعد التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة التي لوحت باستهداف قلب الضاحية.

وأضاف أن "جرأة التنفيذ تدل على رغبة إسرائيل في إيصال رسالة واضحة بأنه رغم وقف إطلاق النار فإن أي قيادي، مهما كان موقعه، هو هدف مشروع".

وفي السياق نفسه، قال نضال كناعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية، إن العملية إذا نجحت تمثل اغتيالا بالغ الخطورة، مشيرا إلى أن الطبطبائي يُعد "الرقم 2" في حزب الله بعد الأمين العام نعيم قاسم، وهو رئيس الذراع العسكرية للحزب.

وأكد أن استهداف شخصية بهذا المستوى يشكل "تطورا خطيرا" في العمليات الإسرائيلية داخل لبنان، خاصة وأن الاغتيال وقع في قلب الضاحية الجنوبية، المعقل الأبرز للحزب.

من الجانب الإسرائيلي، أكدت مصادر لموقع "أكسيوس" أن الطبطبائي يعد الرجل الثاني في حزب الله من حيث الأهمية العملياتية، وهو ما يفسر بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي قال إن الأخير أصدر شخصياً أمر الهجوم.

وفي موازاة ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن إسرائيل لم تُطلع واشنطن مسبقا على العملية، بل أبلغتها بعد تنفيذها مباشرة، رغم علم الإدارة الأميركية بأن إسرائيل تستعد لتصعيد عملياتها. ويعكس ذلك، بحسب مراقبين، رغبة تل أبيب في اتخاذ قراراتها منفردة بعيدا عن أي قيود سياسية.