وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة كانت تعلم منذ أيام أن إسرائيل تستعد لتصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، لكنها لم تكن على علم بموعد أو مكان أو هوية الهدف المرتبط بالضربة التي نفذت الأحد.

في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون للموقع أن الجيش الإسرائيلي استهدف القيادي العسكري البارز في حزب الله علي الطبطبائي داخل ما وصفوه بـ"منزل آمن" في بيروت، مشيرين إلى أنه يعد الرجل الثاني في التنظيم من حيث الأهمية العملياتية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ ضربة دقيقة استهدفت عنصرا بارزا من حزب الله في الضاحية الجنوبية. وقد تسببت الغارة في أضرار واسعة بالمباني والسيارات المحيطة، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.