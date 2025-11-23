وقال مكتب نتنياهو في أعقاب الغارة على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، إن المستهدف "قاد تعزيز وتسلح التنظيم الإرهابي".

وتابع البيان المقتضب: "أصدر رئيس الوزراء أمره بالهجوم بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان"، و"تؤكد إسرائيل تصميمها على العمل لتحقيق أهدافها في أي مكان وزمان".

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الهجوم: "سنواصل العمل بقوة لمنع أي تهديد على سكان الشمال ودولة إسرائيل".

وتابع: "كل من يرفع يده ضد إسرائيل ستُقطع يده".

وأضاف كاتس: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا مصممان على الاستمرار في سياسة فرض الحد الأقصى في لبنان وفي كل مكان. لن نسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان قبل السابع من أكتوبر".

والمستهدف من الهجوم هو الرجل الثاني في حزب الله اللبناني أبو علي طبطبائي.

وطبطبائي شخصية غامضة وبارزة في حزب الله، تم تصنيفه كإرهابي دولي عام 2016 من قبل الولايات المتحدة.

ووفقا للتقارير، فهو قائد عسكري رئيسي في حزب الله، سبق له أن قاد قواته في سوريا واليمن.