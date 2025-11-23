وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش استهدف مؤخرا عنصرا بارزا في منظمة حزب الله في بيروت".

وحسب تقارير لبنانية، استهدف الهجوم شقة سكنية في شارع العريد بمنطقة حارة حريك بالضاحية، بينما تتجه سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هدف هجوم الضاحية الجنوبية في بيروت هو الرجل الثاني في حزب الله علي طبطبائي.

كما قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن ضربة ضاحية بيروت الجنوبية "مهمة اغتيال تستهدف الرجل رقم 2 في حزب الله".

وأفادت أن الضربة استهدفت منطقة تعتبر على نطاق واسع معقلا لحزب الله، وتشكل "أحد أخطر الهجمات" منذ توقيع الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر 2024.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم "تصعيد كبير يبدو أنه يدفع بالهدنة الهشة أصلا مع حزب الله إلى حافة الانهيار".

وكان الهجوم هو الأول على بيروت منذ 5 أشهر.

وطبطبائي شخصية غامضة وبارزة في حزب الله، وتم تصنيفه كإرهابي دولي عام 2016 من قبل الولايات المتحدة.

ووفقا للتقارير، فهو قائد عسكري رئيسي في حزب الله، سبق له أن قاد قواته في سوريا واليمن.