وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النيران تجاه خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت، أن الطائرات الحربية شنت غارات جوية متتالية على خان يونس، بالتزامن مع قصف الدبابات مشكلة أحزمة نارية في المدينة.

كما نسفت القوات الإسرائيلية عدة مبان في جنوب شرق خان يونس، فيما كثفت مدفعية الجيش من قصفها على جنوبي قطاع غزة.

وكان مسؤولون بقطاع الصحة في غزة قد أفادوا في وقت سابق، السبت، بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.