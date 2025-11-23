وذكرت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي، أن الأحكام صدرت عن "المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.. في قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة التجسس".

وأضافت: "قضى الحكم بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت".

وذكرت أن المحكمة دانت المتهمين الـ17 بـ"تهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع اليمن خلال الفترة 2024 - 2025، والتجسس لصالحها عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي".

وتابعت أن المتهمين زودوا "الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين (..) ما أدى إلى استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة".

وأوضحت الوكالة التابعة للحوثيين، أن المحكمة قضت كذلك بالسجن عشر سنوات على رجل وامرأة، في حين قضت ببراءة شخص واحد.

ولم يقدم الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء منذ 2014، أي تفاصيل عن هويات المتهمين.