ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فقد نشرت مجموعة إيرانية تطلق على نفسها اسم "هند" تفاصيل شخصية لموظفي الصناعات الدفاعية مثل الاسم وعنوان السكن والوظيفة ورقم الهاتف، وعرضت جائزة مالية كبيرة مقابل معلومات "تؤدي مباشرة إلى القبض عليهم".

ونشرت المجموعة صور الموظفين وأسماءهم ووظائفهم المهنية، وكذلك أرقام الهواتف وحساب البريد الإلكتروني ومكان السكن. وفوق التفاصيل الشخصية والصورة كتب: "مطلوب! جائزة 10,000 دولار".

ووفقا لهيئة البث، تأتي منشورات مجموعة الهجوم الإيرانية بعد أن عرض قبلها موقع إيراني مجهول وغير رسمي مناهض لإسرائيل جائزة عشرات آلاف الدولارات مقابل قتل علماء وأكاديميين إسرائيليين.

الموقع يعرض قائمة طويلة من الأكاديميين والعلماء مع عناوينهم وأرقام هواتفهم، ويدعي أنه يجب استهدافهم جسديا بسبب "التعاون مع الاحتلال"، متهما هؤلاء المستهدفين بقتل الأطفال، في حين لم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة عن الموقع.