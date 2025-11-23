وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قضى على الإرهابي كمال رضا كرنبش في منطقة ميفادون جنوب لبنان"، مضيفا أن كرنبش "شارك في محاولات إعادة تأسيس حزب الله في المنطقة".

وتابع البيان: "وفي ضربة إضافية، قضى الجيش الإسرائيلي على إرهابي من حزب الله في منطقة الحولا جنوب لبنان".

وبين أن "الإرهابي ممثلا محليا لحزب الله في منطقة حولا. كجزء من دوره، كان مسؤولا عن التواصل بين المنظمة الإرهابية وسكان المنطقة فيما يتعلق بالقضايا المالية والعسكرية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، عمل الإرهابي على مصادرة الأصول الخاصة لاستخدامها في الإرهاب. شكلت أنشطة الإرهابيين انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيستمر الجيش الإسرائيلي في العمل لإزالة أي تهديد والدفاع عن دولة إسرائيل".