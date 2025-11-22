وذكر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إنه اعتقل مقاتلا فلسطينيا حاول الفرار من شبكة أنفاق في شرق رفح، في حادث وقع خلال العمليات الجارية في المنطقة.

وأضاف في بيان أن قواته أنهت مطاردة استمرت 24 ساعة لـ17 مقاتلًا كانوا قد حاولوا الفرار من "البنية التحتية الإرهابية" شرق رفح، موضحا أن القوات "قضت على 11 منهم"، بينما اعتقلت ستة آخرين ونقلتهم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق.

وأشار البيان إلى أن القوات المنتشرة في القيادة الجنوبية تواصل عملها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها ستستمر في "إزالة أي تهديد وتفكيك البنى الإرهابية والدفاع عن المنطقة".