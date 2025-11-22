ويأتي التمرين المشترك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين فيما يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية للوحدات المشاركة وتطوير القدرات العملياتية المشتركة.

وتضمنت الفعاليات تدريبات وعمليات مشتركة ركزت على تعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة وحدات الإسناد والإنزال الجوي، والتعامل مع مختلف السيناريوهات العملياتية في جميع الظروف.

وقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة بجولة في مواقع التدريب حيث صافحا كبار ضباط القوات المسلحة من المشاركين في التمرين العسكري من الجانبين، واستمعا إلى إيجاز حول فعاليات التمرين ومحتوى المعرض المصاحب له.

وقلد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوسمة الكفاءة و" نوط الخدمة" لعدد من الضباط من دولة الإمارات.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إهداء تذكاريا من الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين.

ووجها التحية إلى جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية المشاركة من البلدين مشيدين بمستوى المهارة والأداء المتميز الذي أظهروه.

وأخذت في ختام الجولة صورة جماعية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار الضباط والمشاركين في تمرين "ربدان شويمان".

كما شهد التمرين الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يضم كلا من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما شهده المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين البحرينيين وقيادات عسكرية من الجانبين.

وأقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريما لرئيس دولة الإمارات والوفد المرافق.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها والبناء عليها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

وقد غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان البحرين في ختام الزيارة حيث كان في وداعه الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.