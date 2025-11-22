وبحث هيكل، خلال اجتماع عقده يوم السبت في اليرزة شمال شرقي بيروت بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات وعدد من الضباط، آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش.

وقال إن "خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، والخطوات التي تحققت خلال المرحلة الماضية تعد إنجازا كبيرا"، مشيرا إلى تقديم المؤسسة العسكرية العديد من الشهداء والجرحى خلال تنفيذ واجباتها، ومؤكداً "الوفاء لدمائهم وتضحياتهم"، ومشيداً بدعم أهالي الجنوب للجيش ولدوره الوطني.

وشدد على "أهمية الوحدة الداخلية من أجل صمود لبنان في وجه الصعوبات الناتجة عن الأحداث الأخيرة، ولا سيما على المستوى الإقليمي وانعكاساتها على الداخل اللبناني".

ولفت هيكل إلى أن الجيش اللبناني "متماسك وصلب، بفضل إيمان عناصره برسالتهم وقدسية مهمتهم، وعزمهم على ضمان الاستقرار والسلم الأهلي، رغم الشائعات وحملات التشكيك التي تطال المؤسسة العسكرية".

وقال إن "وحدة اللبنانيين وتضامنهم تكتسبان أهمية استثنائية في المرحلة الحالية، خصوصاً حول الدور الوطني للجيش وضرورة تعزيز قدراته، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، ووقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية".

وأكد قائد الجيش أن لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية وبالقرار الدولي 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشددا على أن "الوحدات العسكرية تنفذ واجباتها كاملة بأعلى درجات الاحتراف على امتداد الأراضي اللبنانية".