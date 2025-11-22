وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد خلال كلمته في قمة العشرين التي عقدت في جوهانسبرغ: "يسرنى اليوم أن أعلن عن إطلاق مبادرة الإمارات للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية التي تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدول الإفريقية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية والارتقاء بالخدمات الحكومية لرفع الانتاجية وتحسين جودة الحياة".

وأكد ولي عهد أبوظبي، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2025 في جنوب إفريقيا، أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز مسار التعاون الاقتصادي العالمي، وتجدد التزامها بالعمل مع جميع شركائها لترسيخ مسيرة التنمية.

وأعرب الشيخ خالد بن محمد بن زايد عن تقدير دولة الإمارات لجهود جنوب إفريقيا في استضافة القمة، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز التعددية ودعم القضايا التنموية.

ويترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد وفد دولة الإمارات المشارك في قمة مجموعة العشرين نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتشارك دولة الإمارات في القمة تلبية لدعوة من الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.