وأكد قرقاش في منشور على منصة إكس أن "البلاد دفعت إلى حافة الانهيار بعد أن أطاح طرفا الصراع الحكومة المدنية".

وقال : "إن وحدة السودان وعودة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين تمثلان مصدر قلق بالغ"، مشددا على أن الحل واضح ويبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب مساءلة الطرفين عن الفظائع والانتهاكات، وضمان وصول غير محدود للمساعدات الإنسانية، وصولا إلى انتقال سياسي موثوق يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعيد للبلاد استقرارها ودورها".

تأتي تصريحات قرقاش في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتدهور الوضع الإنساني في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة.