المبادرة، التي جاءت في لحظة إقليمية دقيقة، قدّمت خطة عمل واضحة تؤكد استعداد الدولة والجيش لتسلّم النقاط المحتلة، وتطرح إطارا تفاوضيا برعاية دولية للوصول إلى وقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية.

جهوزية كاملة للجيش واستعداد لتسلم النقاط الحدودية

أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني بات جاهزا لتسلّم كافة النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية، مشيرا إلى أن الدولة ستتقدم فورا إلى اللجنة الخماسية بجدول زمني واضح يحدد مراحل وآلية التسليم، بمجرد وقف الخروقات وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

سيطرة الدولة وحدها جنوب الليطاني

أحد أبرز عناصر المبادرة هو تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد من أن القوى المسلحة اللبنانية وحدها تبسط سلطتها جنوب نهر الليطاني، وهو ما يشكّل التزاما صريحا بإعادة تثبيت الدور الحصري للدولة في إدارة الأمن على الحدود.

انفتاح على مفاوضات برعاية دولية

وشدد رئيس الجمهورية على أن لبنان جاهز للدخول في مفاوضات برعاية أممية، أميركية أو دولية مشتركة، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الاعتداءات عبر الحدود، وإنهاء حالة الاشتباك المستمرة.

دعم دولي وإعادة إعمار بالتوازي مع بسط السيادة

وتتضمّن المبادرة دعوة واضحة للدول الشقيقة والصديقة إلى تحديد مواعيد لآلية دولية متكاملة لدعم الجيش ومساندة لبنان في إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة. ويأتي ذلك في سياق هدف وطني أكبر: احتواء كل سلاح خارج الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

مبادرة ترسم ملامح مرحلة جديدة

كلمة الرئيس جوزيف عون تُدخل لبنان في مرحلة جديدة من المقاربة الأمنية والسياسية للحدود الجنوبية، عبر طرح رؤية واضحة تعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام تسوية دائمة تضمن الاستقرار والسيادة.