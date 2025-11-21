وأضاف بولس في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية": "مستقبل السودان يجب أن يقرره السودانيون بأنفسهم، الحل يجب أن يكون سوداني وينبع من الشعب، ويجمع كل الأطياف والأحزاب والهيئات المدنية".

وتابع: "موضوع الإخوان في السودان خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة والرباعية، وأشرنا له في بيان الرباعية بشكل واضح، نرفض أي دور للإخوان وأعضاء النظام السابق وإيران في السودان".

وأكمل: "تدهور الوضع الأمني والعسكري والإنساني في السودان مؤسف للغاية، الرئيس دونالد ترامب طلب العمل فورا مع الشركاء في الرباعية وحلفاء آخرين مثل قطر وتركيا لإيجاد حل".

واشار إلى أن الرباعية الدولية تسعى لمعالجة الوضع الإنساني والانتقال إلى حكم مدني في السودان، مضيفا: "ندعو طرفي الصراع في السودان للقبول بالهدنة الإنسانية فورا ودون شروط مسبقة".