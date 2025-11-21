وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الفريق الوزاري ستشمل كل من وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين.

وعندما سئل سكرتير الحكومة يوسي فاكس، عما إذا كان الهدف من تقليل عدد أعضاء الفريق إلى منع التسريبات، أجاب بنعم، وفقا لما نقلته هيئة البث.

وجاء هذا القرار عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، لصالح خطة ترامب للسلام في غزة، ومنح تفويض من الأمم المتحدة لتأسيس ونشر "قوة استقرار دولية" في القطاع.

اتفاق وقف إطلاق النار

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، في 10 أكتوبر الماضي.

وشملت المرحلة الأولى وقف العمليات العسكرية، وإعادة الرهائن والأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر.

وأفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء، عدد من رفات الرهائن الأموات، ولكنها لم تسلم بعد ثلاثة جثث أخرى.

وتشمل المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات البنود الـ20 لإنهاء الحرب في غزة، نشر "قوات استقرار دولية"، ونزع سلاح الحركة، إلى جانب إقرار حكم فلسطيني انتقالي بإشراف مجلس سلام يترأسه ترامب، وإصلاح السلطة الفلسطينية، والتنمية الاقتصادية، وبدء إعادة الإعمار.