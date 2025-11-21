ولقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه، حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز "تيغاس" متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران.

وتعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث.

وأوضح شاهد عيان أن الطائرة الحربية كانت تقوم بلفة على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالى 1.6 كيلومترا من موقع العرض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تسقط بسرعة وتشتعل فيها النيران عند ارتطامها، وسط ذهول المتفرجين.

وتصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم بينما هرعت سيارات الطوارئ نحوه.

ووقع الحادث في اليوم الأخير من أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط، يتضمن عرضا جويا بعد ظهر كل يوم.