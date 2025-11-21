وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة "إكس": "علاقاتنا مع الكويت علاقة أخوة ومحبة وقربى، كانت السند قبل الاتحاد وبعده، واليد التي امتدت لتعطي وتساعد وتساند، وما زالت وقفاتهم معنا إلى اليوم وقفات صادقة".

وتابع: "واليوم ندعو مجتمع الإمارات ومؤسساتها للاحتفاء بعقود من هذه الأخوة بدءاً من 29 من شهر يناير القادم ولمدة أسبوع. الاحتفاء بالكويت وقيادتها وشعبها الكريم واجب علينا. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدام عزها ومجدها".