وأعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن نيتها مصادرة مساحات شاسعة من سبسطية، وهو موقع أثري رئيسي في الضفة الغربية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت منظمة "السلام الآن"، وهي مجموعة مراقبة مناهضة للاستيطان، أن الموقع يبلغ حوالي 1800 دونم (450 فدانا) - وهي أكبر عملية استيلاء إسرائيلية على أراض ذات أهمية أثرية.

وجاءت هذه الخطوة بينما احتفل المستوطنون الإسرائيليون بإنشاء مستوطنة جديدة غير مصرح بها بالقرب من بيت لحم، وقال محام فلسطيني إنه جرى اعتقال ناشط في الضفة الغربية ونقل إلى المستشفى.

وأورد الأمر الإسرائيلي الصادر في 12 نوفمبر الجاري قطع الأراضي التي تعتزم مصادرتها في منطقة سبسطية.

وأوضحت منظمة "السلام الآن"، أن الموقع الأثري الشهير، حيث تنمو آلاف أشجار الزيتون، تعود ملكيته إلى الفلسطينيين.

ويعتقد أن عاصمة مملكة السامرة الإسرائيلية القديمة تقع تحت أنقاض سبسطية، ويعتقد المسيحيون والمسلمون أنها المكان الذي دفن فيه يوحنا المعمدان.