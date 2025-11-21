وأوضح الجيش أن القياديين هما عبد الله أبو شمالة رئيس المنظومة البحرية في حماس، وفادي أبو مصطفى، مسؤول الأنفاق في الكتائب بمنطقة خان يونس.

ووفق الجيش، فإن أبو شمالة قاد المنظومة البحرية لحماس في عدة مناصب على مدى سنوات، وتورط في محاولة التسلل التابعة للمنظومة البحرية إلى موقع زيكيم خلال عملية (الجرف الصامد)، وشارك في تدريب المنظومة والتخطيط للغارة البحرية في هجوم السابع من أكتوبر.

وبالنسبة لأبو مصطفى، فهو المسؤول عن أنفاق الكتائب في لواء خان يونس التابع لحماس، وشارك في احتجاز رهائن إسرائيليين، بينهم نمرود كوهين ودافيد كونيو ورهائن آخرين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان فيما كشف مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية، استئناف عمليات البحث عن الرهائن الإسرائيليين المفقودين في حي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وفي تطورات ملف غزة، أعلنت مصادر طبية، مقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى أربعة وثلاثين وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، بينما سجل إصابة ما لا يقل عن سبعة وسبعين فلسطينيا، من بينهم حالات خطرة، في القصف الإسرائيلي.

وتركزت الغارات بشكل رئيسي على مدينتي غزة وخان يونس.