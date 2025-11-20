وعليه ستتمّ متابعة الملف رسميا مع الدولة السورية، لتكون قضية المصور سمير كساب "أولوية قصوى" ضمن الملفات المطروحة، وفقا لبيان صادر من وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.

ويأتي هذا الطلب بعدما رفع مرقص قبل أيام قليلة كتابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص، وهو الذي يزور سوريا حاليا.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إنّ هذه القضية "كانت من أولى اهتماماتي منذ تسلّمي وزارة الإعلام، وقد أصبحت اليوم قضية رسمية تتابعها الدولة اللبنانية وسأستمر بمتابعتها بكل حزم".

وأضاف: "نؤكّد بكل مسؤولية وطنية وإنسانية أنّ قضية سمير كسّاب ليست مسألة فردية، بل هي قضية تمسّ كرامة الإعلام اللبناني بأسره. وعليه، نطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية والأمنية لكشف مصيره، وتفعيل التواصل مع الدولة السورية وسائر الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف كما هو الاتجاه راهنا".

وكان مصور سكاي نيوز عربية سمير كساب، قد فقد في سوريا مع الزميل إسحاق مختار مراسل سكاي نيوز عربية، ومرافقهما عدنان عجاج، منذ منتصف أكتوبر 2013.