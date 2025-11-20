وأضاف الاتحاد الأوروبي: "نحث جميع الجهات الفاعلة على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جميع الأطراف".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعمل مع الإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة، لإنهاء الحرب الدائرة في السودان، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان دخول واشنطن المباشر على خط الصراع قد يشكل نقطة تحول تفتح الباب أمام حل طال انتظاره.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر حضره في الولايات المتحدة، موضحا أنه تلقى طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمساعدة في وقف النزاع، لافتاً إلى أنه أنهى ثماني حروب ويتطلع إلى دور “حاسم للغاية” هذه المرة أيضاً.

ترامب ذهب أبعد من ذلك حين وصف السودان بأنه "أصبح أكثر الأماكن عنفا" ويعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، مؤكداً أنه تلقى طلبات من قادة دوليين للتدخل واستخدام نفوذ الرئاسة الأميركية لوقف ما يجري.

كما شدد على أن الوضع في السودان قابل للإصلاح عبر تعاون منسّق بين الدول الشريكة.