وأشار سلام في لقاء مع "بلومبرغ" إلى أن بيروت ستطلب دعما أميركيا لفتح مسار تفاوضي، مشددا على أن لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة.

وتابع: "أكرر عرض لبنان السابق بشأن الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل. هذه ليست المرة الأولى التي نتفاوض فيها مع الإسرائيليين، فقد شرعنا قبل نحو عامين في مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية. ونحو مستعدون للانخراط مجددا في جهود مماثلة".

وأكمل: "هذا أمرٌ مُحيّرٌ بالنسبة لي إن الإسرائيليين يطلبون مفاوضات، وعندما نظهر استعدادنا، لا يوافقون على اللقاء. لكن هذا أمر سأُناقشه مع الأميركين. لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".

وقبل أيام، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنه لا خيار أمام بلاده سوى التفاوض، لتجنب التعرض لهجمات إسرائيلية جديدة.

وقال عون، في مقابلة مع منصة "أساس ميديا" الإلكترونية نشرت الثلاثاء: "لن نقاتل وحدنا سنفاوض. لا خيار أمامنا سوى التفاوض. هذه غزة دمرت عن بكرة أبيها بعد حرب طاحنة. والآن يجلسون معا إلى مائدة التفاوض".

وتابع: "لا أبحث عن مكسب شخصي ولست سياسيا من الطراز التقليدي. أنا رجل دولة. ورجال الدولة يفعلون ما ينبغي أن يفعلوه لبناء أوطانهم بعيدا من المماحكات والشعبويات. هذا تماما ما أصبو إليه: بلد طبيعي نعيش فيه بعزة وكرامة وبحبوحة وازدهار، ثم نسلمه لأولادنا وأحفادنا الذين يستحقون أن نقدم لهم حياة أفضل".