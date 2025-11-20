نشر الجيش الإسرائيلي، ما قال إنها وثائق صادرة عن حركة حماس، تكشف استخدامها أموال جمعيات خيرية، في تمويل أنشطتها العسكرية في غزة.
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن تقريرا داخليا للحركة، يظهر أنها استعانت بأموال جمعية "قوافل الخير" الخيرية، لتوفير دعم لوجستي لعملها العسكري في القطاع.
كما أشار التقرير إلى أن حماس استخدمت أموال الجمعية، في إنشاء ركن للتدريبات العسكرية، وتوزيع آلاف طرود المواد الغذائية على عناصر جناحها العسكري.
بينما تضمنت وثيقة أخرى قيام الحركة بمخاطبة جمعية "قوافل الخير" لطلب دعم مالي لأحد عناصرها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش: "تستغل حماس التي تزعم أنها تهتم بدعم سكان القطاع، أموالاً تم التبرع بها لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، وذلك بهدف دعم عناصرها وتمويل نشاطاتها الوحشية".
تفاصيل الادعاء الإسرائيلي
- يستند الادعاء إلى وثائق داخلية لحماس يقول الجيش الإسرائيلي إنه حصل عليها خلال عملياته في غزة.
- تشمل هذه الوثائق سجلات لاجتماعات وتحويلات مالية في عام 2023، حيث تم تحويل مبالغ من ميزانية الجمعية إلى الجناح العسكري.
- الجيش الإسرائيلي يصف الجمعية بأنها "واجهة خيرية" تستخدم لجمع تبرعات من الخارج ثم تحويل جزء منها إلى أغراض عسكرية، وهو نمط متكرر.