ووفق الجيش الإسرائيلي فإن تقريرا داخليا للحركة، يظهر أنها استعانت بأموال جمعية "قوافل الخير" الخيرية، لتوفير دعم لوجستي لعملها العسكري في القطاع.

كما أشار التقرير إلى أن حماس استخدمت أموال الجمعية، في إنشاء ركن للتدريبات العسكرية، وتوزيع آلاف طرود المواد الغذائية على عناصر جناحها العسكري.

بينما تضمنت وثيقة أخرى قيام الحركة بمخاطبة جمعية "قوافل الخير" لطلب دعم مالي لأحد عناصرها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش: "تستغل حماس التي تزعم أنها تهتم بدعم سكان القطاع، أموالاً تم التبرع بها لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، وذلك بهدف دعم عناصرها وتمويل نشاطاتها الوحشية".

تفاصيل الادعاء الإسرائيلي