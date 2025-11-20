هذا ويستعد الجيش الإسرائيلي لما يصفه بالمرحلة التالية حيث سيعرض خططه لسيطرة كاملة على ما تبقى من مناطق تخضع لحماس داخل القطاع ما يعني احتمال عودة العمليات العسكرية بوتيرة واسعة.

والإثنين، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.

وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن نزع سلاح حماس يمثّل العقدة الجوهرية في أي خطوة مقبلة، سواء على مستوى تثبيت الاستقرار أو إطلاق مسار سياسي جديد.

وأشار إلى أن المهمة الأساسية الآن تتمثّل في إزالة "الطابع العسكري" عن غزة، موضحاً أن نصف القطاع "تم تنظيفه"، وفق تعبيره، فيما لا تزال البنية القتالية لحماس قائمة في مدينة غزة.

وأوضح أن أي حديث عن مستقبل القطاع أو إعادة الإعمار "لن يكون ممكناً إلا بعد نزع سلاح الحركة بشكل كامل".