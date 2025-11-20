ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن حماس وحزب الله يعملان بتمويل إيراني على إعادة بناء البنى التحتية العسكرية، وتهريب السلاح إلى جنوب لبنان والبقاع.

وأضاف المسؤولون، أن الأطراف الثلاثة تعمل على تجنيد عناصر جديدة وتكثيف التدريبات لجولة قتال مستقبلية مع إسرائيل.

كما أشاروا إلى أن الضغط الأميركي يقيّد حالياً أي ردّ إسرائيلي أكثر حدة على خروقات حزب الله لاتفاق الهدنة، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من خلال محاولته إعادة بناء قدراته في جنوب لبنان، على بُعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.

وقال الجيش في بيان إن "تنظيم حزب الله الإرهابي يعمل على إعادة ترميم قدراته في قرية بيت ليف الجنوبية، وذلك في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف أنه رصد "عشرات البنى التحتية الإرهابية داخل القرية، بما في ذلك مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله"، مشيرا إلى أن بعض هذه المواقع موجود داخل منازل مدنيين.