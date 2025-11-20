وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس سقوط "27 قتيلا بقصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم، بينهم 14 قتيلا في مدينة غزة".

وأوضح أن 12 مواطنا قتلوا، بينهم 3 نساء و6 أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي الشجاعية.

وأضاف بصل أنه تم تسجيل سقوط "13 قتيلا بينهم 4 أطفال و4 نساء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس" جنوب القطاع.

وأكد مستشفيان اتصلت بهما وكالة فرانس برس هذه الحصيلة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ قصف أهداف تابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة، بعدما قال إن مسلحين فتحوا النار تجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذا "يشكل خرقا لاتفاق وقف النار، دون وقوع إصابات. ردّا على ذلك بدأ الجيش بمهاجمة أهداف إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة".

ودانت حركة حماس القصف الإسرائيلي واتهمت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالسعي لاستئناف الحرب.

وقالت في بيان إنها "تدين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس اليوم، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 25 قتيلا من أبناء شعبنا الفلسطيني، من ضمنهم أطفال ونساء، ونعتبرها تصعيدا خطيرا يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا".