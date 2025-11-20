وقال البيان إن الأمير محمد بن سلمان "عقد ورئيس الولايات المتحدة، القمة السعودية الأميركية، حيث أكدا التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وبحثا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات".

ووفق البيان فقد "نوّه سمو ولي العهد بما حققته زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية في شهر مايو، من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وقيادة فخامته".

وبحث الجانبان بحسب البيان "آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان أن الزيارة شهدت أيضا "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، والشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الاستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الاستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية، والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأميركية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب".

وتابع البيان: "شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفخامة الرئيس دونالد ترامب في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي الذي شهد إعلان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانبين بقيمة تقارب 270 مليار دولار".

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي "أجرى لقاءً مع رئيس مجلس النواب الأميركي السيد مايك جونسون، والتقى عددا من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي".

وذكر البيان أنه "في ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. من جانبه عبّر فخامته عن أطيب تمنياته موفور الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي".