وأضاف أن "الدولة السورية تتعقب هذه الشبكات وأصبحت لديها معلومات عن آلية تحركها ومصادر تمويلها".

ولفت إلى أنه "من غير المستبعد تورط إيران عبر أفراد في تحريك مجموعات من المهربين لدعم هذه الخلايا الإرهابية".

وأشار إلى أنه "انتشار الأسلحة بشكل واسع في البلاد لحظة سقوط النظام السابق سهل تشكيل شبكات تهريب على ارتباط بمجموعات إرهابية".

وفي هذا المشهد المتداخل، تتكثف الهواجس من انعكاسات أمنية أعمق، في وقت تبدو به البلاد مقبلة على مرحلة تتصادم فيها حسابات القوى المحلية والإقليمية مع المسار الدبلوماسي الذي تحاول دمشق تكريسه.

وتعمل الحكومة السورية الجديدة على ضبط الفوضى الأمنية التي أعقبت سقوط النظام السابق نهاية عام 2024، والذي خلّف فراغاً استغلته مجموعات تهريب مسلحة.