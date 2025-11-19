وقال بن سلمان في المكتب البيضاوي بعيد استقبال حافل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "نرغب في أن نكون جزءا من الاتفاقات الإبراهيمية. لكننا نريد أيضا التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح".

وأضاف أنه أجرى "مناقشة بنّاءة" بشأن هذا الملف مع ترامب، مؤكدا: "سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف".

تريليون دولار

وأبلغ ولي العهد السعودي ترامب بزيادة قيمة الاستثمارات السعودية البالغة 600 مليار دولار التي وعده بها خلال زيارته للمملكة في مايو.

وقال بن سلمان في المكتب البيضاوي: "في إمكاننا اليوم وغدا أن نعلن أننا سنزيد مبلغ الـ600 مليار إلى نحو تريليون دولار (ألف مليار) للاستثمار".

ترحيب كبير

كذلك، رحب ترامب بولي العهد السعودي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث أُطلقت نيران المدفعية ترحيبا، قبل أن يشاهدا عرضا جويا صاخبا لمقاتلات عسكرية أميركية. ثم أطلع الرئيس الجمهوري (79 عاما) الأمير على معرض جديد لصور الرؤساء في حديقة الورود.

وتقيم السيدة الأولى ميلانيا ترامب في وقت لاحق، الثلاثاء، عشاء فاخرا تكريما للزائر السعودي.