ويعد هذا اللقاء الثاني بين ويتكوف والحية، بعد اجتماع سابق جمع المبعوث الأميركي بعدد من أعضاء الفريق التفاوضي لحماس بشأن وقف إطلاق النار، بحضور مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جاريد كوشنر، وذلك قبل ساعات من توقيع الاتفاق في مصر في 9 أكتوبر الماضي.

وتدفع إدارة ترمب بقوة نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع إغلاق ملف مقاتلي حركة حماس العالقين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتوصلت حماس وإسرائيل، في 10 أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، وصمد الاتفاق حتى الآن رغم بعض التصعيدات.