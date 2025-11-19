وأوضح ترامب: "لقد أُحرِز تقدم كبير فيما يتعلق بغزة وكل القضايا الأخرى التي نعمل عليها. فبالأمس فقط، اعتمد مجلس الأمن رسميًا خطتي للسلام، ووافق كذلك على إنشاء مجلس السلام. إنه مجلس لا مثيل له، سيضم رؤساء دول كبرى، وسيكون كيانًا غير مسبوق في فكرته".

وأضاف: "رغم أن نطاقه يبدأ من غزة، فإنه سيمتد في النهاية ليشمل أجزاء واسعة من العالم. وقد تشرفت باختياري رئيسًا لهذا المجلس، وأعتقد أنكم ستشهدون شيئًا غير مسبوق من حيث طبيعة هذا الكيان ودوره. لن يكون هناك مجلس يشبه المجلس الذي سنعلن عنه، والجميع يتطلع إلى أن يكون جزءًا منه".

إشادة ترامب

وفي وقت سابق، أشاد ترامب بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أقر وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، الإثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.