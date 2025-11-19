وقالت الحركة في بيان إن إعلان إسرائيل استهداف معسكر تدريب للحركة في جنوب لبنان "افتراء وكذب".

وأضافت أنه "لا توجد منشآت عسكرية في المخيمات الفلسطينية في لبنان".

ووفق "حماس" فإن "ما تم استهدافه هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأن من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف".

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فيديو قال إنه لاستهداف "عناصر إرهابية" في مجمع تدريبات تابع لحماس بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم مسلحين كانوا يعملون في مجمع تدريب تابع لحماس في منطقة عين الحلوة بجنوب لبنان.

وأضاف البيان أن المجمع المُستهدف "كان يُستخدم من قبل مسلحي منظمة حماس الإرهابية لإجراء التدريبات والتأهيل من أجل تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وتابع البيان: "قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية".

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي "يعمل ضد تموضع منظمة حماس الإرهابية في لبنان، وسيواصل العمل بقوة ضد مسلحي منظمة حماس الإرهابية في أي مكان يتواجدون فيه".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، بمقتل 13 شخصا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وأشار المركز إلى أن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل المزيد من الإصابات إلى المستشفيات المحيطة بموقع الهجوم.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية ، مساء الثلاثاء، سيارة في محيط مخيم عين الحلوة.

وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن الهجوم تم عبر أكثر من صاروخ أطلق من مسيّرة إسرائيلية.

ويعدّ مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم نحو 220 ألفا.