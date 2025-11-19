وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن الهجوم تم عبر أكثر من صاروخ أطلق من مسيرة إسرائيلية، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف مسلحين كانوا يعملون في مجمع تدريب تابع لحركة حماس في منطقة عين الحلوة بجنوب لبنان.

وبحسب البيان فقد "استُخدم المجمع العسكري الذي تم استهدافه من قبل مسلحي حماس لإجراء التدريبات والتأهيل من أجل تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وأشار البيان أنه "قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي"يعمل ضد تموضع منظمة حماس الإرهابية في لبنان، وسيواصل العمل بقوة ضد مسلحي منظمة حماس الإرهابية في أي مكان يتواجدون فيه".