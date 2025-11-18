وشملت مذكرات التفاهم وأطر العمل التي تبادلها الجانبان خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن، التالي :

1 ــ إطار عمل إستراتيجي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي// مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.. تبادله خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومن الجانب الكوري باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.. تبادلها من جانب دولة الإمارات خلدون المبارك ومن الجانب الكوري باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3 ــ مشروع تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الكورية.. تبادله الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وباي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الصحة الحيوية.. تبادلها سعيد الهاجري وزير دولة، ومن الجانب الكوري يو- كيونغ أوه، وزيرة سلامة الغذاء والدواء الكورية.

5 ــ مذكرة تفاهم بشأن إدارة وعمل لجنة التعاون الاقتصادي الإماراتية ـ الكورية، مثل دولة الإمارات سعيد الهاجري وزير دولة ومثل كوريا كيم جونغ-كوان، وزير التجارة والصناعة والموارد.

6 ــ إطار تعاون في مجال الملكية الفكرية تبادله عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ومن الجانب الكوري وكيم يونغ-سون، وزير هيئة الملكية الفكرية الكورية.

7 - شراكة لتعزيز الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والتعاون في السوق العالمية.. تبادلها محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومن جانب كوريا معالي كيم دونغ-تشيول، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو".