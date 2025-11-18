وقال عون، في مقابلة مع منصة "أساس ميديا" الإلكترونية نشرت الثلاثاء: "لن نقاتل وحدنا سنفاوض. لا خيار أمامنا سوى التفاوض. هذه غزة دمرت عن بكرة أبيها بعد حرب طاحنة. والآن يجلسون معا إلى مائدة التفاوض".

وأعلن الرئيس اللبناني أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني "سمع مني كلاما قاسيا جدا وبدا عليه التوتر الشديد: شيعة لبنان مسؤوليتي أنا لا أنتم".

وقال إن المسؤول الإيراني "اهتزت قدماه وترك القصر مقبوضا، ثم عاد وطلب موعدا فلم أستقبله".

وتابع: "لا أبحث عن مكسب شخصي ولست سياسيا من الطراز التقليدي. أنا رجل دولة. ورجال الدولة يفعلون ما ينبغي أن يفعلوه لبناء أوطانهم بعيدا من المماحكات والشعبويات. هذا تماما ما أصبو إليه: بلد طبيعي نعيش فيه بعزة وكرامة وبحبوحة وازدهار، ثم نسلمه لأولادنا وأحفادنا الذين يستحقون أن نقدم لهم حياة أفضل".

وعن دور الجيش وقدرته على حصر السلاح، قال عون" "نحن نعمل بصبر وتبصر. بحكمة وهدوء. ندرك الحساسيات ونتعاطى معها بعناية شديدة، لكن ذلك كله لن يحول دون الوصول إلى الخلاصة: حصر السلاح وحصر القرار".

واعتبر أن "هذه ألف باء قيام الدول ولا قيام بدونها. هذه ثوابت لا تتغير. إما أن نكون دولة أو لا نكون".

وسأل الرئيس: "من قال إن الجيش عاجز؟ لديه الشرعية واحتضان اللبنانيين. وهذه أساسات تتجاوز كل شيء على الإطلاق... ثمة دولة ستفرض ذاتها على كل بقعة وكل ذرة تراب. وواهم من يظن خلاف ذلك".