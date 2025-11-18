أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن دعمه لقرار مجلس الأمن الدولي، موجها التهنئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الذي وصفه بـ"الدؤوب والمتفاني".
وقال نتنياهو في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "شجاعة وتضحيات جنودنا الشجعان، إلى جانب الجهود الدبلوماسية للرئيس ترامب، ساهمت في إعادة جميع الرهائن ومعظم القتلى إلى ديارهم".
وأشار نتنياهو إلى أن مجلس الأمن "أيد بالكامل" خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة، بما في ذلك إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، معتبرا أن الخطة "من شأنها تحقيق السلام والازدهار بفضل إصرارها على نزع السلاح الكامل من غزة والقضاء على التطرف".
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطة ستعزز اندماج إسرائيل في المنطقة وتوسع اتفاقيات إبراهيم، مؤكدا أن "القيادة الريادية لترامب ستجلب السلام والازدهار، وتؤسس لتحالف دائم مع الولايات المتحدة".
وتابع: "بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الموقعة على الخطة، نتطلع إلى استعادة جميع الرهائن القتلى دون تأخير، والبدء بعملية نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء حكم حماس".
والإثنين، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.
وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطيني.
وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء".