وقال نتنياهو في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "شجاعة وتضحيات جنودنا الشجعان، إلى جانب الجهود الدبلوماسية للرئيس ترامب، ساهمت في إعادة جميع الرهائن ومعظم القتلى إلى ديارهم".

وأشار نتنياهو إلى أن مجلس الأمن "أيد بالكامل" خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة، بما في ذلك إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، معتبرا أن الخطة "من شأنها تحقيق السلام والازدهار بفضل إصرارها على نزع السلاح الكامل من غزة والقضاء على التطرف".

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطة ستعزز اندماج إسرائيل في المنطقة وتوسع اتفاقيات إبراهيم، مؤكدا أن "القيادة الريادية لترامب ستجلب السلام والازدهار، وتؤسس لتحالف دائم مع الولايات المتحدة".

وتابع: "بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الموقعة على الخطة، نتطلع إلى استعادة جميع الرهائن القتلى دون تأخير، والبدء بعملية نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء حكم حماس".

والإثنين، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.