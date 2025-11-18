وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر سياسي لبناني، بإلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة لهيكل في واشنطن.

وقالت إن الإجراءات الجديدة أتت على خلفية "استياء الإدارة الاميركية مما تعتبره تقصيرا في أداء الجيش اللبناني المهام الموكلة إليه، لنزع سلاح حزب الله".

وحسب قناة "إم تي في" اللبنانية، فإن السبب المباشر وراء الخطوة الأميركية هو اعتراض واشنطن على البيان الأخير للجيش اللبناني، الذي اعتبرته "انحيازا ضد إسرائيل وتجاهلا لدور حزب الله".

وأثار البيان غضبا واسعا بين أعضاء بارزين في الكونغرس، وفتح نقاشا جديدا حول مستقبل المساعدات الأميركية للبنان، وفق القناة.

وخلال الساعات الماضية، شن السيناتوران ليندسي غراهام وجوني إرنست هجوما حادا على قيادة الجيش اللبناني، معتبرين أن موقفها الأخير "يظهر ضعفا في مواجهة حزب الله، ويقوض الثقة التي بنتها واشنطن مع الجيش".

وقال غراهام إن الجيش اللبناني "لم يعد استثمارا جيدا" للولايات المتحدة.