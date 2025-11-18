وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أقر وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".

وعبر الرئيس الأميركي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار في الأمم المتحدة، موضحا أنه "سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس (مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب)، والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى في الأسابيع المقبلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.