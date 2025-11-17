وفي ساعات قليلة بعد إخلاء موقع استيطاني غير قانوني يدعى "تسور مسغافي"، أشعل العشرات من المستوطنين النار في منازل ومركبات في القرى الفلسطينية، فيما حاول رجال ملثمون التسلل إلى القرى بحثا عن أهداف جديدة.

وفقا للتقارير، اندلعت الحرائق في منزل ومركبات في قرية جبعة، فيما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخص على الأقل جراء هذه الهجمات. وفي قرية أم البوطان، أُبلغ عن تخريب لمنزل وإضرام النار في سيارات، مما أدى إلى إجلاء فلسطينيين مصابين دون معرفة حالتهم الصحية بدقة.

ووصف مصدر أمني الوضع بأنه "خارج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود تم إرسالها إلى المنطقة في محاولة لفرض النظام، لكن الحادثة لا تزال مستمرة.

تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوترات بعد إخلاء الموقع الاستيطاني غير القانوني، حيث دعا نشطاء "شباب التلال" إلى الانتقام من الفلسطينيين. وأصدر المستوطنون بيانا قبل الإخلاء يدعو إلى منع "التدمير على نطاق غير مسبوق"، مما زاد من حدة التوتر. وخلال عملية الإخلاء، أُبلغ عن أعمال عنف أدت إلى إصابة جنديين من حرس الحدود.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن القوات انتقلت إلى قرية جبعة بعد ورود تقارير عن عشرات المدنيين الإسرائيليين الذين أضرموا النار في منازل ومركبات، مشيرًا إلى أن الجيش "يدين أي نوع من العنف الذي يشكل انتهاكا للأمن".

وأضاف أن الحوادث العنيفة تشتت انتباه القادة والمقاتلين عن مهام الدفاع ومكافحة الإرهاب.وفي سياق متصل، برر الوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الإخلاء بأنه سيسمح ببناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي يعمل على تطوير المنطقة بالتعاون مع الإدارة المدنية.

ومع ذلك، أشار إلى وجود "حوار" مع المستوطنين الذين هاجروا إلى المنطقة بأنفسهم، مؤكدًا الأمل في الوصول إلى اتفاقيات.وتظهر لقطات تم تداولها من عملية الإخلاء جنديًا يرتدي زي الجيش الإسرائيلي وهو يتحدث بقسوة ضد رئيس المجلس الإقليمي لغوش عتصيون، يارون روزنتال، مدعيًا أنه "يكره المستوطنات".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقد اعتبر أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "مضرة بسمعة إسرائيل" وتلحق "الضرر بمشروع الاستيطان نفسه".

وأضاف ساعر أن على الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وشرطة إسرائيل "العمل بحزم وبيد من حديد لوقف هذا الهيجان"، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع المعتدين ومنع تفاقم الوضع على الأرض.