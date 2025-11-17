ونقلت وسائل إعلام محلية عن بن غفير قوله في تصريح شديد اللهجة موجها إلى نتنياهو: أتوجه اليوم إلى رئيس حكومتنا العزيز بنيامين نتنياهو: عليك أن تعلن أنه لا حصانة لأبو مازن".

وتابع: "إذا قاموا بتعجيل الاعتراف بهذه الدولة (الدولة الفلسطينية)، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بذلك، فعليك، يا رئيس الحكومة، أن تأمر بتنفيذ اغتيالات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، فهم مخربون (إرهابيون) بكل معنى الكلمة. وعليك، يا رئيس الحكومة، أن تأمر باعتقال أبو مازن".

وأضاف بن غفير: "لدينا في سجن كتسيعوت (كتسيعوت) زنزانة جاهزة له وسيتلقى شروطا كأي إرهابي آخر في السجون. وأنا أدعو رئيس الوزراء: اعتقلوا أبا مازن، وأنا سأتكفل به".

وجاءت دعوة بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في سياق تصاعد التوترات عقب موجة اعترافات دولية محتملة أو فعلية بدولة فلسطين.

وتأتي تصريحات بن غفير تأتي ضمن سلسلة مواقف متشددة يدعو فيها إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ويعتبر أن التحركات الفلسطينية لنيل اعتراف دولي تمثل "إرهابا دوليا" ضد إسرائيل.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه التصريحات.